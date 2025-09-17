Via libera alla doppia iscrizione ai percorsi abilitanti e TFA sostegno contemporaneamente NOTA Ministero Università
Una nota del Ministero dell'Università e Ricerca ha chiarito definitivamente la questione relativa alla sovrapposizione temporale tra i percorsi di formazione iniziale abilitanti e il X Ciclo del TFA sostegno. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Via libera alla doppia iscrizione ai percorsi abilitanti e TFA sostegno contemporaneamente. NOTA Ministero Università