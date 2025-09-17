Via libera alla doppia iscrizione ai percorsi abilitanti e TFA sostegno contemporaneamente NOTA Ministero Università

Orizzontescuola.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una nota del Ministero dell'Università e Ricerca ha chiarito definitivamente la questione relativa alla sovrapposizione temporale tra i percorsi di formazione iniziale abilitanti e il X Ciclo del TFA sostegno. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: libera - doppia

Via libera alla doppia iscrizione ai percorsi abilitanti e TFA sostegno contemporaneamente. NOTA Ministero Università; La doppia sfida per i disabili in periferia: poche case adeguate e servizi inaccessibili; Addio al test d'ingresso a Medicina: approvato il decreto e confermato il 'semestre filtro'.

Cerca Video su questo argomento: Via Libera Doppia Iscrizione