Qualcuno ha già iniziato i corsi previsti dal semestre filtro, qualcun altro ha già conseguito una laurea ma vuole mettersi ancora alla prova e altri ambiscono ad avere una preparazione che li porterà a lavorare all’estero. Sono 613 i candidati che oggi affronteranno il test per accadere all’ Harvey medicine and surgery course, il primo corso di medicina interamente tenuto in inglese in Italia. Agli studenti Ue e non Ue a Pavia sono riservati 103 posti, 35 quelli previsti per coloro che sono residenti all’estero e 5 per gli studenti cinesi. La prova si terrà oggi alle 11 negli edifici del Cravino con ingresso da via Abbiategrasso 35 dove è stato allestito un gazebo informazioni al quale lo studente dovrà presentarsi prima di essere indirizzato all’aula per effettuare il test. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Via al corso di medicina in inglese: 613 candidati, 103 posti disponibili