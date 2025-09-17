Vi ha mentito Bluff di Fedez la verità dietro ai prossimi concerti | Lucarelli inferocita
Nessun vero sold out per i concerti di Fedez del 19 e 20 settembre all’Unipol Forum di Assago. È questa la tesi sostenuta da Selvaggia Lucarelli, che in un articolo della sua newsletter ha messo in discussione le dichiarazioni del rapper, supportandole con verifiche e testimonianze. L’annuncio del “ritorno a casa”. Il 17 febbraio, pochi giorni dopo Sanremo, Fedez aveva annunciato sui social il grande ritorno al Forum, definendolo «Il ritorno a casa». Poche ore più tardi, aveva scritto entusiasta: «Sold out in poche ore il primo Forum con palco a 360°. Sono senza parole, grazie! Abbiamo aperto una seconda data, i biglietti saranno disponibili domani alle 14». 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Vi ha mentito. Bluff di Fedez, la verità dietro ai prossimi concerti: Lucarelli inferocita.
Nessun vero sold out per i concerti di Fedez del 19 e 20 settembre all'Unipol Forum di Assago.
