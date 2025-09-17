Vi dico chi vince lo Scudetto | arriva l’annuncio in DIRETTA | Lui non ha dubbi
Lunedì 15 settembre abbiamo avuto il piacere di ospitare in diretta Francesco Gullo, ex protagonista del reality calcistico “Campioni, il sogno” Chi vincerà lo Scudetto in questa stagione? Sicuramente il Napoli di Conte ha voglia di difendere il titolo conquistato lo scorso anno ma occorre prestare tanta attenzione anche alla Juventus di Igor di Tudor, senza poi dimenticarsi dell’Inter e del Milan. I rossoneri, in questa stagione, hanno anche il vantaggio di non partecipare a nessuna coppa europea, motivo per cui possono concentrarsi solo sul campionato. Palla Serie A (LaPresse) – TVPlay.it Francesco Gullo, intanto, si è espresso proprio in merito nel corso della sua ospitata nella nostra diretta giornaliera su YouTube. 🔗 Leggi su Tvplay.it
