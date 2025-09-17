Vi abbiamo già appeso per i piedi una volta | la frase del consigliere Pd di Genova contro la collega di FdI

«Non dire cazzate, vi abbiamo già appeso per i piedi una volta ». Con queste parole il consigliere comunale del Pd a Genova, Claudio Chiarotti, si è rivolto alla collega capogruppo di FdI, Alessandra Bianchi, rea con i gruppi del centrodestra di aver voluto tributare un minuto di silenzio alla memoria di Charlie Kirk, nonostante la contrarietà della maggioranza, e di aver difeso quella scelta. Il consigliere Pd alla collega di FdI: «Vi abbiamo già appeso per i piedi una volta». I microfoni in quel momento erano spenti e non si è trattato di una “voce dal sen fuggita”: il consigliere dem ha urlato quella frase in risposta al fatto che Bianchi aveva ricordato le scritte sui proiettili usati per uccidere Kirk, tra le quali “Bella ciao”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

