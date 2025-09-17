Alta tensione durante la seduta del Consiglio comunale di Genova, riunito nella storica Sala Rossa di Palazzo Tursi. L’aula si è trasformata in un teatro di scontro politico dopo la richiesta da parte dell’opposizione di centrodestra di osservare un minuto di silenzio in memoria di Charlie Kirk, l’attivista conservatore americano ucciso il 10 settembre negli Stati Uniti. La proposta ha immediatamente acceso gli animi in aula. La richiesta è stata avanzata dai banchi di Fratelli d’Italia, provocando reazioni contrastanti da parte della maggioranza di centrosinistra. Proprio durante un acceso scambio a microfoni spenti, è scoppiata la bagarre. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Vi abbiamo già appesi una volta…”. La frase shock dell’esponente Pd: si scatena di tutto in aula