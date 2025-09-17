Vi abbiamo appesi dai piedi già una volta | la frase shock del consigliere Pd alla collega di FdI

"Non dire cazzate, vi abbiamo già appesi per i piedi una volta ". Sono le parole del consigliere Pd di Genova Claudio Chiarotti durante il consiglio comunale del 17 settembre. L'esponente dem si rivolgeva alla capogruppo di Fratelli d'Italia Alessandra Bianchi dopo che la minoranza di centrodestra. 🔗 Leggi su Today.it

In questa notizia si parla di: abbiamo - appesi

Genova, consigliere Pd alla capogruppo FdI: “Vi abbiamo già appesi una volta”

“Vi abbiamo già appesi una volta…”. La frase shock dell’esponente Pd: si scatena di tutto in aula

“Vi abbiamo già appesi una volta”. Frase choc dell’esponente del Pd: si scatena il caos in aula

“Vi abbiamo già appesi una volta…”. La frase shock dell’esponente Pd: si scatena di tutto in aula - facebook.com Vai su Facebook

Bufera in aula a Genova, consigliere Pd a FdI: "Vi abbiamo già appesi una volta" - X Vai su X

Vi abbiamo già appesi per i piedi una volta | caos a Genova per la frase del consigliere Pd a FdI Poi le scuse; Vi abbiamo già appeso per i piedi una volta | la frase del consigliere Pd di Genova contro la collega di FdI; Genova l' odio del consigliere della Salis contro FdI | Vi abbiamo già appesi una volta.

“Vi abbiamo già appesi per i piedi”: parole gravissime dal Pd contro FdI, scoppia il caos - Tensioni a Genova: in Consiglio comunale, una frase gravissima da parte di un esponente del Pd scatena lo scontro con FdI. Secondo newsmondo.it

Bagarre in aula a Genova, il consigliere Pd a FdI: "Vi abbiamo già appeso per i piedi" - Oggetto della discussione è il minuto di silenzio, chiesto dal centrodestra ma ... Lo riporta stream24.ilsole24ore.com