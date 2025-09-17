Vertenza Dussmann Service | la solidarietà di Libera
Tempo di lettura: 2 minuti “Sosteniamo con grande convinzione e profonda preoccupazione la vertenza aperta dalle organizzazioni sindacali. Ancora una volta ribadiamo con forza che non si può parlare di sviluppo delle aree interne sé innanzi tutto non si difende a denti stretti le realtà economiche già esistenti. Così come la vertenza HANON SYSTEMS dei mesi scorsi su cui continuiamo ad avere i riflettori accesi. Una difesa che non dev’essere mai al ribasso, ma sempre rispettosa della dignità delle persone e dei diritti dei lavoratori. Appalti al ribasso sono sempre sinonimo di impoverimento del tessuto economico sociale ed inevitabilmente diminuzione della qualità dei servizi prestati. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
In questa notizia si parla di: vertenza - dussmann
