Verso lo sportello unico digitale di prossimità al via i lavori alle Poste di Castelvetro

Da lunedì 22 settembre all’ufficio postale di Castelvetro in via Roma 23, inizieranno gli interventi di ammodernamento per migliorare la qualità dei servizi e dell’accoglienza. A partire da venerdì 26 settembre e durante tutto il periodo di chiusura, l’ufficio verrà trasferito in un container. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

