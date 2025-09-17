Verso lo sportello unico digitale di prossimità al via i lavori alle Poste di Castelvetro
Da lunedì 22 settembre all’ufficio postale di Castelvetro in via Roma 23, inizieranno gli interventi di ammodernamento per migliorare la qualità dei servizi e dell’accoglienza. A partire da venerdì 26 settembre e durante tutto il periodo di chiusura, l’ufficio verrà trasferito in un container. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
