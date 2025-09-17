Verso le regionali Michelotti | Melonizziamo la Toscana Prato? Si imbarazzi il Pd

Firenze, 17 settembre 2025 – «Com’è il clima nel centrodestra? Buono». Francesco Michelotti, già assessore a Siena e parlamentare FdI e coordinatore della campagna elettorale in Toscana, parte cauto e ha se non altro il merito, a differenza di altri, di non esternare giubili in vista del voto, perché, al netto degli entusiasmi da rush finale, per il centrodestra espugnare il fortino rosso del Granducato resta pur sempre impresa assai ardua. Michelotti, scusi la franchezza, ma perché per l’ennesima volta vi siete ridotti all’ultimo con la candidatura di Tomasi? «Mi permetta di contraddirla, questa è solo una sensazione da addetti ai lavori. 🔗 Leggi su Lanazione.it

