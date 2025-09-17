Verso il match di sabato a Mantova senza tifosi al seguito Allo Zelocchi Gliozzi con Di Mariano Dellavalle recupero completato

C’è la solita, ormai consolidata, curiosità intorno al Modena di Sottil che apre le porte dello Zelocchi ad inizio settimana. Curiosità e passione, perché l’avvio di campionato non solo lascia buoni propositi per il futuro ma offre una fiducia non banale nei cuori di chi sostiene da fuori i canarini ed è questo il dettaglio più importante. Canarini in campo per un’ora e mezza circa, nel programma di giornata una serie di partitelle a campo ridotto (con il gruppo diviso in due) e una partita a campo leggermente più largo, da area ad area. Il tecnico ha mischiato le carte, difficile ipotizzare sin da ora quali potranno essere le sue scelte sabato al ’Martelli’. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Verso il match di sabato a Mantova senza tifosi al seguito. Allo Zelocchi Gliozzi con Di Mariano. Dellavalle, recupero completato

