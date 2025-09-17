C’è la solita, ormai consolidata, curiosità intorno al Modena di Sottil che apre le porte dello Zelocchi ad inizio settimana. Curiosità e passione, perché l’avvio di campionato non solo lascia buoni propositi per il futuro ma offre una fiducia non banale nei cuori di chi sostiene da fuori i canarini ed è questo il dettaglio più importante. Canarini in campo per un’ora e mezza circa, nel programma di giornata una serie di partitelle a campo ridotto (con il gruppo diviso in due) e una partita a campo leggermente più largo, da area ad area. Il tecnico ha mischiato le carte, difficile ipotizzare sin da ora quali potranno essere le sue scelte sabato al ’Martelli’. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Verso il match di sabato a Mantova senza tifosi al seguito. Allo Zelocchi Gliozzi con Di Mariano. Dellavalle, recupero completato