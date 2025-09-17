Verso Ajax-Inter Chivu rinuncia ai big? La probabile formazione

Questa sera gli uomini di Cristian Chivu faranno il proprio esordio stagionale in Champions League. La prima gara del maxi girone per i nerazzurri sarà Ajax-Inter. Alla Johan Crujff Arena la Beneamata cercherà il riscatto dopo le due sconfitte maturate contro Udinese e Juventus. Per farlo il tecnico nerazzurro non L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

Ajax-Inter, Chivu: Lautaro da valutare. Non cambio Sommer perché lo chiede la gente; Sommer o Martinez, chi gioca titolare Ajax-Inter: la scelta di Chivu verso l'esordio in Champions League; Ajax-Inter, Chivu in conferenza: Siamo forti, una sconfitta non cambia nulla.

verso ajax inter chivuAjax-Inter, Lautaro out: pronto l’esordio in Champions per due nerazzurri - Pronto un debutto europeo L’aria che si respira intorno al pianeta nerazzurro è quella delle grandi occasioni. Lo riporta spaziointer.it

verso ajax inter chivuLautaro, scatta l'allarme Inter verso l'Ajax: il capitano si allena a parte - L'argentino salta la rifinitura ad Appiano Gentile e Chivu pensa a risolvere i dubbi di formazione per l'esordio stagionale in Champions League ... Riporta tuttosport.com

