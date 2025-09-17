Veronika presenta Guerrierò Lucia Ocone nella campagna Famiglie Sma

Roma, 17 set. (askanews) - "Veronika presenta Guerrierò", un video ironico con protagonista Lucia Ocone per lanciare la nuova campagna di Famiglie SMA, "Tutta un'altra SMA", per sostenere e migliorare la qualità della vita delle persone con atrofia muscolare spinale attraverso il numero solidale 45585 (2 euro con l'sms da rete mobile, 5 o 10 euro da rete fissa, fino al 20 settembre). Ogni anno l'associazione coinvolge attori e testimonial comici (anche Zalone in passato) per smontare una narrazione distorta sulla disabilità e questa volta Ocone gioca sulle televendite. Le donazioni aiutano a potenziare e far crescere il Numero Verde Stella, il servizio gratuito che risponde allo 800. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

