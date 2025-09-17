Tempo di rituffarsi in campionato per la Juventus di Igor Tudor. Dopo alcuni giorni al limite del cardiopalma, con due partite decise negli ultimi minuti, ora la testa è già al Verona. La vittoria con l’Inter per 4-3 nel finale, unita al pareggio in Champions League contro il Borussia Dortmund per 4-4 allo scadere, hanno dato ai bianconeri una iniezione di fiducia. Al Bentegodi la Juventus vuole continuare la sua striscia positiva e provare a rimanere a punteggio pieno, per non lasciar scappare il Napoli da sola in vetta alla classifica. Nel frattempo l’AIA ha annunciato le designazioni per questo turno di Serie A. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - Verona-Juventus, arriva la designazione arbitrale: dirige Rapuano