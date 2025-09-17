Verona-Juventus arriva la designazione arbitrale | dirige Rapuano
Tempo di rituffarsi in campionato per la Juventus di Igor Tudor. Dopo alcuni giorni al limite del cardiopalma, con due partite decise negli ultimi minuti, ora la testa è già al Verona. La vittoria con l’Inter per 4-3 nel finale, unita al pareggio in Champions League contro il Borussia Dortmund per 4-4 allo scadere, hanno dato ai bianconeri una iniezione di fiducia. Al Bentegodi la Juventus vuole continuare la sua striscia positiva e provare a rimanere a punteggio pieno, per non lasciar scappare il Napoli da sola in vetta alla classifica. Nel frattempo l’AIA ha annunciato le designazioni per questo turno di Serie A. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com
Info biglietti #VeronaJuventus. Vendita libera dalle ore 10 di giovedì 18 settembre. Settore Ospiti: 50 euro https://www.hellaslive.it/news/info-biglietti-hellas-verona-juventus-vendita-libera-dalle-ore-10-di-giovedi-18-settembre-settore-ospiti-50-euro - facebook.com Vai su Facebook
? #Juve (dalla 4ª alla 12ª) 4ª giornata | Hellas Verona-Juventus -> sabato 20 settembre, ore 18:00; 5ª giornata | Juventus-Atalanta -> sabato 27 settembre, ore 18:00; 6ª giornata | Juventus-Milan -> domenica 5 ottobre, ore 20:45; 7ª giornata | Como-Juventus - - X Vai su X
