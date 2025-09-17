Verona Juve Tudor prepara due cambi in vista della sfida del Bentegodi | ecco a cosa sta pensando l’allenatore bianconero
Verona Juve, Tudor prepara due cambi rispetto all’undici che ha pareggiato ieri sera conto il Borussia Dortmund in vista della sfida del Bentegodi. In vista della sfida di sabato contro il Verona, la Juve si prepara ad alcune possibili modifiche nella formazione rispetto alla partita contro il Borussia Dortmund. Manuel Locatelli è pronto a tornare titolare dopo la sua assenza dal primo minuto anche un po’ a sorpresa per quelle che erano state le ore di avvicinamento nella gara di Champions League. Il centrocampista bianconero, uno dei punti fermi di Tudor, sarà chiamato a dare il suo contributo a centrocampo al Bentegodi, dove la Juve cercherà di consolidare la sua posizione in campionato. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
In questa notizia si parla di: verona - juve
Montipò Juve, anche il portiere del Verona è finito nel mirino dei bianconeri: dopo le ultime stagioni è pronto al grande salto?
Montipò Juve può prendere quota: il portiere temporeggia dinnanzi la proposta di rinnovo del Verona! Cosa sta succedendo
Montipò Juve, da Verona non sembrano avere dubbi: possibile Derby della Mole per il portiere, tutti gli aggiornamenti
Il #Verona perde un giocatore importante per la sfida contro la #Juve Ecco di chi si tratta - facebook.com Vai su Facebook
Il #Verona perde un giocatore importante per la sfida contro la #Juve Ecco di chi si tratta - X Vai su X
Juventus-Borussia Dortmund, le probabili formazioni della partita di Champions League; Juventus, la conferenza stampa di Igor Tudor; Chi gioca nella Juventus contro l’Inter: ipotesi due punte o trequartista, il piano di Tudor e le ultime su Openda e Zhegrova.
Tudor indica la via: dove può arrivare questa Juve? La risposta in conferenza stampa non lascia spazio a dubbi: ecco l’approccio del mister bianconero - Tutte le dichiarazioni del mister in vista dell’esordio in Champions League Alla vigilia dell’attesissimo esordio in Champions League contro il Boru ... Lo riporta juventusnews24.com
Pagina 1 | Tudor, Juve-Inter: "Lasciate in pace Koopmeiners. Vlahovic mai stato così". E chiarisce sul modulo - Le dichiarazioni dell'allenatore bianconero in conferenza stampa alla vigilia del derby d'Italia contro i nerazzurri ... Si legge su msn.com