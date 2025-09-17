Verona Juve Tudor prepara due cambi in vista della sfida del Bentegodi | ecco a cosa sta pensando l’allenatore bianconero

Verona Juve, Tudor prepara due cambi rispetto all’undici che ha pareggiato ieri sera conto il Borussia Dortmund in vista della sfida del Bentegodi. In vista della sfida di sabato contro il Verona, la Juve si prepara ad alcune possibili modifiche nella formazione rispetto alla partita contro il Borussia Dortmund. Manuel Locatelli è pronto a tornare titolare dopo la sua assenza dal primo minuto anche un po’ a sorpresa per quelle che erano state le ore di avvicinamento nella gara di Champions League. Il centrocampista bianconero, uno dei punti fermi di Tudor, sarà chiamato a dare il suo contributo a centrocampo al Bentegodi, dove la Juve cercherà di consolidare la sua posizione in campionato. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

