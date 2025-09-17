Verducci Pd | Meloni usa la morte di Kirk per guadagnare voti e attaccarci | la smetta di imitare Trump

Fanpage.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Francesco Verducci, vicepresidente della commissione Segre sull'intolleranza, ha risposto alle domande di Fanpage.it sull'omicidio di Charlie Kirk. E, in particolare, sulla reazione della politica. Negli Stati Uniti, la destra l'ha strumentalizzato per attaccare e reprimere gli oppositori. In Italia, il governo Meloni sta imitando Donald Trump. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: verducci - meloni

Verducci (Pd): Meloni usa la morte di Kirk per guadagnare voti e attaccarci: la smetta di imitare Trump.

