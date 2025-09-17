Verducci Pd | Meloni usa la morte di Kirk per guadagnare voti e attaccarci | la smetta di imitare Trump
Francesco Verducci, vicepresidente della commissione Segre sull'intolleranza, ha risposto alle domande di Fanpage.it sull'omicidio di Charlie Kirk. E, in particolare, sulla reazione della politica. Negli Stati Uniti, la destra l'ha strumentalizzato per attaccare e reprimere gli oppositori. In Italia, il governo Meloni sta imitando Donald Trump. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Verducci (Pd): Meloni usa la morte di Kirk per guadagnare voti e attaccarci: la smetta di imitare Trump.
