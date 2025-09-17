Verbali inviati tramite Send | la copia cartacea disponibile gratis alla Polizia locale di Bergamo

LO SPORTELLO. Attraverso Send vengono trasmesse per esempio le comunicazioni relative alle sanzioni e ai verbali di accertamento delle violazioni al Codice della strada. I documenti, per chi non riesce a scaricarli, sono disponibili allo sportello di via Coghetti. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

Verbali inviati digitalmente, il Comune introduce una copia cartacea per i cittadini con difficoltà di accesso alla piattaforma - Angeloni: "Nostro dovere garantire che nessuno venga escluso nel processo di digitalizzazione dei servizi" ... Come scrive bergamonews.it

