Ventola su Chivu | L’Inter meritava di vincere ma la squadra nerazzurra deve cambiare qualcosa

Ventola su Chivu e sulla squadra nerazzurra: «Deve fare qualcosa di diverso, non basta ripetere il passato». Nicola Ventola ha commentato l’inizio di stagione dell’ Inter e la gestione di Cristian Chivu, sottolineando come la squadra nerazzurra, nonostante la sconfitta contro la Juventus, avrebbe meritato di vincere. L’ex attaccante ha mostrato grande rispetto per l’allenatore dell’ Inter, ma ha espresso delle perplessità riguardo alla sua gestione tattica, ritenendo che ci sia bisogno di un cambiamento per portare la squadra al livello successivo. «L’ Inter strameritava di vincere, ma Chivu deve fare qualcosa di diverso», ha dichiarato, suggerendo che il tecnico non stia riuscendo a distaccarsi dal passato. 🔗 Leggi su Internews24.com

