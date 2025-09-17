(Adnkronos) – Sta per chiudersi la mostra 'Lo sguardo – Humanitas Physis' a Siracusa (nel Parco archeologico Neapolis e accanto al Castello Maniace di Ortigia) e sulle pietre laviche dell’ Etna , nel comune di Ragalna (Catania), inaugurata il 26 marzo 2024 in occasione dei 10 anni dalla scomparsa del maestro Mitoraj , il giorno in cui avrebbe . Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

In questa notizia si parla di: ventinove - opere

Lega Marche. . CONOSCIAMO I CANDIDATI DELLA LEGA MARCHE ? Luca BULDORINI, Appignano (Macerata), Vigile del Fuoco e Vicepresidente della Provincia. ”Grazie alla Lega e a Matteo Salvini, sono state sbloccate tutte le opere e le infrastrutture - facebook.com Vai su Facebook

Ventinove opere di Mitoraj a Siracusa e sull'Etna, pronti i finissage della mostra; Umanità, natura e sguardo: le opere di Igor Mitoraj tra mito e contemporaneità; In Sicilia la più grande mostra all'aperto delle opere di Igor Mitoraj - Polonia in Italia.

Ventinove opere di Mitoraj a Siracusa e sull’Etna, pronti i finissage della mostra - (Adnkronos) – Sta per chiudersi la mostra ‘Lo sguardo – Humanitas Physis’ a Siracusa (nel Parco archeologico Neapolis e accanto al Castello Maniace di Ortigia) e sulle pietre laviche dell’Etna, nel co ... msn.com scrive

In mostra 30 opere di Mitoraj tra Siracusa e l'Etna - Lo Sguardo, Humanitas, Physis", la più grande mostra scultorea a cielo aperto di Igor Mitoraj mai realizzata, sarà in Sicilia dal 26 marzo 2024 al 31 ottobre 2025. Lo riporta ansa.it