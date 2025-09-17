Ventenne violentata al primo appuntamento | 36enne arrestato L’aveva conosciuto sui social

Avevano fissato l’appuntamento dopo essersi conosciuti sui social, ma per la 20enne l’incontro si è trasformato in un incubo: l’uomo con cui aveva comunicato fino a quel momento l’ha violentata e minacciata con un coltello. È successo a San Donato Milanese, nella periferia del capoluogo lombardo. L’aggressore, pregiudicato di 36 anni, è stato arrestato dai carabinieri. Deve rispondere di violenza sessuale, tentata rapina aggravata e porto di armi od oggetti atti ad offendere. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

