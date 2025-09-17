Venerdì torna il Giretto d' Italia la sfida tra città che scelgono la mobilità sostenibile

Anconatoday.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

JESI - Aperta a tutte a tutti, ma con particolare attenzione a chi frequenta le scuole secondarie di 1° grado, la nuova edizione del Giretto d’Italia, la sfida tra città promossa da Legambiente che premia chi si muove in modo sostenibile, scegliendo di recarsi a scuola o al lavoro in bici o con. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

