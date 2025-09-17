Venerdì torna il Giretto d' Italia la sfida tra città che scelgono la mobilità sostenibile
JESI - Aperta a tutte a tutti, ma con particolare attenzione a chi frequenta le scuole secondarie di 1° grado, la nuova edizione del Giretto d’Italia, la sfida tra città promossa da Legambiente che premia chi si muove in modo sostenibile, scegliendo di recarsi a scuola o al lavoro in bici o con. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
In questa notizia si parla di: venerd - torna
? FIDENZA TORNA NEGLI ANNI '90! VENERDÌ 3 OTTOBRE Borgo Station Food Fest INGRESSO GRATUITO Inizio show: 22.30 Food e Area Beverage disponibile +39 329 5820584 [email protected] Ti aspettiamo ? - facebook.com Vai su Facebook