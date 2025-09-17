Venerdì 19 settembre prende ufficialmente il via la campagna elettorale di Alleanza Verdi Sinistra ad Arezzo

Arezzo, 17 settembre 2025 – . L’appuntamento è alle ore 17.30 presso il Teatro Virginian, in via de’ Redi 12, con un incontro–dibattito sul tema “Spazio ai giovani, energia alla cultura”. Ospite della serata sarà la deputata Elisabetta Piccolotti (AVS), che dialogherà con i cittadini e le cittadine su diritti, cultura e prospettive per le nuove generazioni. A seguire, dalle ore 19.00, la campagna si sposterà nello spazio Menchetti all’interno del Parco Pertini, per un momento conviviale con apericena accompagnato dallo slogan “Per una Toscana giusta, verde e solidale”. 🔗 Leggi su Lanazione.it