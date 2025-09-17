© Pianetamilan.it - Vendita San Siro a Milan e Inter tra iter politico e soluzioni alternative

Il tema della vendita dello stadio di San Siro e delle aree circostanti a Milan e Inter approda in Giunta. Ma la strada non è in discesa. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

In questa notizia si parla di: vendita - siro

San Siro, scossoni politico-sportivi: il consigliere del Pd e presidente dei tifosi rossoneri a Palazzo Marino dice “no” alla vendita del Meazza

San Siro, il futuro è ancora un rebus: tra vendita, riqualificazione e nuove opportunità per Milano

Vendita San Siro, nuove polemiche a Milano: «Inter e Milan chiedono troppi soldi, sembrano più impegnati…»

Partita la vendita dei biglietti di Achille Lauro a San Siro 2026 Corri ad acquistarli! #AchilleLauro #SanSiro #concerto #live #biglietti - facebook.com Vai su Facebook

VENDITA SAN SIRO, PARLA IL SINDACO SALA A RTL 102.5, Giuseppe Sala, sindaco di Milano, ha dichiarato: "Domani la delibera per la vendita di San Siro e della aree intorno all’impianto dovrebbe approdare in giunta perché di fatto con i club siamo arri - X Vai su X

Sindaco Sala: 'Trovato accordo per vendita San Siro a Milan e Inter'; Milano, vendita dello stadio di San Siro, il Comune non parteciperà alla demolizione: il contributo scende a 22 milioni; Sala: Accordo con Milan e Inter per la vendita di San Siro. E quello sconto....

San Siro, vendita stadio a Milan e Inter: Sala annuncia la delibera in Giunta - Lo stadio deve essere pronto per il 2031 altrimenti la Uefa non considererà Milano ... Secondo sport.sky.it

San Siro verso la vendita: intesa tra Comune, Inter e Milan - San Siro verso la vendita: intesa tra Comune, Inter e Milan per la ristrutturazione del nuovo stadio con novità e sorprese ... Da mam-e.it