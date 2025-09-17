Vendemmia solidale | i ragazzi di Oltre l' orizzonte tra i filari di Tenute Lu Spada

Brindisireport.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

BRINDISI - Torna giovedì 18 settembre l'ottava vendemmia inclusiva presso Tenute Lu Spada, storica azienda vinicola situata lungo l'Appia Antica nel territorio di Brindisi. Protagonisti saranno i ragazzi della cooperativa sociale "Oltre l'orizzonte", che parteciperanno alla raccolta delle uve di. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

