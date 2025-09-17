Vedova Navalny | avvelenamento dimostrato
12.58 La vedova di Alexei Navalny, morto mentre era in un carcere siberiano, scrive su X che è confermato l'avvelenamento come causa della morte del marito. "Siamo riusciti a trasferire all'estero i materiali biologici. I laboratori di due Paesi diversi hanno condotto le analisi. Questi laboratori, indipendentemente l'uno dall'altro, hanno concluso che Alexei è stato avvelenato". Oppositore di Putin e più volte a processo, Navalny è morto mentre scontava una pena nel carcere di Kharp,nel 2024. Mosca:,non ne sappiamo nulla. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
In questa notizia si parla di: vedova - navalny
Gergiev, il direttore d'orchestra russo invitato in Italia, la vedova di Navalny: «E' un complice dei crimini di Putin, non fatelo dirigere a Caserta»
«Alexei Navalny è stato avvelenato, lo confermano le analisi dei laboratori occidentali»: le accuse della vedova Yulia Navalnaya
Navalny, la vedova Yulia: “Gli esami confermano che mio marito è stato avvelenato”
La vedova di Alexei Navalny afferma che analisi di laboratorio condotte all'estero su campioni biologici fatti uscire di contrabbando hanno dimostrato che l'oppositore russo è stato ucciso per avvelenamento mentre era incarcerato @ultimoranet - X Vai su X
Ieri, in conclusione della prima giornata, abbiamo avuto l’onore di ascoltare Yulia Navalnaya. Yulia e il marito Aleksei Navalny hanno dedicato la loro vita alla causa della libertà, pagandone un caro prezzo. Sono due esempi di Freedom Fighters. Ringrazio Yu - facebook.com Vai su Facebook
Avvelenamento di Aleksej Navalny, la vedova Julia: Abbiamo le prove dell'assassinio di mio marito.
La vedova di Alexei Navalny dice di avere le prove che il marito sia morto per avvelenamento - «Alexei è stato ucciso, per la precisione avvelenato», dice Navalnaya, senza però mostrare alcuna prova a sostegno delle sue conclusioni. Secondo ilpost.it
Navalny, la vedova: “Alexei è morto per avvelenamento, test lo dimostrano” - Lo rivela la vedova, Julia Navalnaya, che con un post su 'X' spiega che ''siamo riusciti a trasferire all ... Scrive msn.com