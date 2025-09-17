Vedova Navalny | avvelenamento dimostrato

12.58 La vedova di Alexei Navalny, morto mentre era in un carcere siberiano, scrive su X che è confermato l'avvelenamento come causa della morte del marito. "Siamo riusciti a trasferire all'estero i materiali biologici. I laboratori di due Paesi diversi hanno condotto le analisi. Questi laboratori, indipendentemente l'uno dall'altro, hanno concluso che Alexei è stato avvelenato". Oppositore di Putin e più volte a processo, Navalny è morto mentre scontava una pena nel carcere di Kharp,nel 2024. Mosca:,non ne sappiamo nulla. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

