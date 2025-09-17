Variante di Grassina il sindaco Pignotti | Ultimi ritocchi poi il primo lotto sarà aperto

Bagno a Ripoli, 17 settembre 2025 - “Poche settimane e il primo lotto della Variante di Grassina sarà aperto. Grazie a chi pazienta”. Il sindaco di Bagno a Ripoli Francesco Pignotti fa il punto sugli ultimi lavori in corso a Ponte a Niccheri e necessari per chiudere e rendere percorribile i primi chilometri del bypass alla Chiantigiana, un’opera, ricorda il primo cittadino, attesa da 60 anni. “In questo ultimo anno abbiamo lavorato tanto con la ditta e ci siamo quasi”, annuncia senza però fornire date precise. Novembre è la data del taglio del nastro del primo lotto che era stata indicata all’apertura del cantiere del secondo, che si trova più su a Scolivigne, nell’area industriale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

