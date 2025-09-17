Vardy a lezione di italiano con la moglie ha imparato una sola cosa | Conosce tutte le parolacce

Vardy sta frequentando le lezioni di italiano con la moglie per integrarsi al meglio alla Cremonese ma si è portato avanti da solo: "Jamie ha già familiarità con alcune delle parolacce più colorite". 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: vardy - lezione

#SerieA, Contro il Verona ha fatto il suo esordio con la maglia della #Cremonese Jamie Vardy. L'ex attaccante del #LeicesterCity è subentrato a #Bonazzoli nel corso del secondo tempo. La partita è poi terminata 0-0 senza grandi emozioni. - facebook.com Vai su Facebook

Nel corso di Sportitaliamercato, @AlfredoPedulla ha commentato così l’esclusione di Manuel De Luca dalla lista Serie A della #Cremonese dopo l’arrivo di #Vardy. #sportitalia - X Vai su X

Le Wags all’Alta Corte: Rebekah e Coleen, mogli dei calciatori Vardy e Rooney, una contro l’altra in tribunale - LONDRA – Chi si alza e se ne va offesa perché non è d’accordo con ciò che viene detto in aula, chi non si presenta affatto ed è costretta a scusarsi attraverso il suo avvocato. corriere.it scrive

«È stata Rebekah Vardy»: Coleen Rooney vince la causa sul caso «Wagatha Christie» - Si è conclusa la battaglia disputata all’Alta Corte di Londra che per diverse settimane ha appassionato il Regno Unito. Come scrive corriere.it