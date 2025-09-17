Varcaturo picchia moglie e figlia | arrestato 61enne

Il fatto è accaduto a Varcaturo , dove il 61enne ha aggredito la moglie e la figlia che ha poi chiamato i carabinieri. Ha picchiato moglie e figlia ma quest’ultima ha chiamato i carabinieri e per l’uomo, un 61enne, sono scattate le manette. Deve rispondere di maltrattamenti in famiglia e lesioni aggravate. Il fatto è accaduto . 🔗 Leggi su 2anews.it

In questa notizia si parla di: varcaturo - picchia

Varcaturo, insulta e picchia moglie e figlia per anni: 61enne arrestato dai carabinieri

“Sei brutta e grassa”: insulta e picchia moglie e figlia, 61enne arrestato a Varcaturo

Giugliano-Varcaturo: Violenza di genere. Terrore in casa. “Sei grassa! Sei brutta!” e picchia figlia e moglie

#Guigliano #Varcaturo - Violenza di genere. Terrore in casa. "Sei grassa! Sei brutta" e picchia figlia e moglie. Carabinieri arrestano 61enne. #Cronaca #Violenza #Terrore #Carabinieri #Arrestato #NanoTV - X Vai su X

Sei brutta e grassa: insulta e picchia moglie e figlia, 61enne arrestato a Varcaturo; ?«Sei brutta e grassa», ?61enne picchia la figlia e strappa il cuoio capelluto alla moglie invalida: arrestato per maltrattamenti; Sei grassa e brutta, picchia la figlia e la moglie invalida. Arrestato un uomo nel Napoletano.

“Sei brutta e grassa”: insulta e picchia moglie e figlia, 61enne arrestato a Varcaturo - Al termine dell'intervento dei carabinieri, il 61enne è stato tratto in arresto: l'uomo deve rispondere di maltrattamenti in famiglia e lesioni aggravate. Si legge su fanpage.it

«Sei brutta e grassa», 61enne picchia la figlia e strappa il cuoio capelluto alla moglie invalida: arrestato per maltrattamenti - È finito in manette un uomo di 61 anni accusato di maltrattamenti in famiglia e lesioni aggravate dopo aver picchiato la moglie e la figlia nella loro abitazione a ... Lo riporta corriereadriatico.it