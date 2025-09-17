Aggredisce figlia e moglie e le mortifica con insulti e offese sul loro aspetto fisico. I Carabinieri della stazione di Varcaturo hanno arrestato un uomo di 61 anni con l’accusa di maltrattamenti in famiglia e lesioni aggravate. L’intervento è scattato dopo . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Varcaturo, insulta e picchia moglie e figlia per anni: 61enne arrestato dai carabinieri