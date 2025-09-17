Varazze la sposa arriva in ritardo | il parroco inizia il matrimonio senza di lei
Cosa è successo nella chiesa di Sant’Ambrogio. Domenica 15 settembre, a Varazze, provincia di Savona, la chiesa di Sant’Ambrogio era gremita di invitati per un matrimonio attesissimo. Mancava solo la sposa. Dopo alcuni minuti di attesa, il parroco don Claudio Doglio ha deciso di dare comunque il via alla cerimonia, suscitando sorpresa e indignazione tra i presenti. Perché il sacerdote non ha aspettato la sposa?. Secondo quanto dichiarato a La Stampa, la scelta è stata dettata dal rispetto verso i fedeli della messa domenicale, prevista subito dopo. «È una questione di rispetto – ha detto don Doglio –. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it
In questa notizia si parla di: varazze - sposa
Michela Parodi, anni ventuno, nata a Varazze, di estrazione piccolo borghese per non dire proletaria, ex operaia della ditta Sauli un giorno viene notata dal direttore generale e la sua vita cambia da così a così... Si sposa, diventa una delle donne più ricche de - facebook.com Vai su Facebook
Varazze, il matrimonio inizia senza la sposa: il prete non ammette ritardi. «Bisogna avere rispetto per gli altri fedeli»; Sposa in ritardo per il matrimonio, il parroco inizia senza di lei. Poi si difende: «È una questione di rispetto»; Varazze, la sposa arriva in ritardo: il parroco inizia il matrimonio senza di lei.
Sposa in ritardo a Varazze, le nozze iniziano senza. Il parroco: “Rispetto per gli altri fedeli” - Don Doglio spiega la decisione che ha fatto infuriare sposi e invitati. Segnala ilsecoloxix.it
Varazze, il matrimonio inizia senza la sposa: il prete non ammette ritardi. «Bisogna avere rispetto per gli altri fedeli» - Don Claudio Doglio, parroco di Sant'Ambrogio, ha atteso i canonici 5 minuti e poi è andato avanti con la funzione. Si legge su torino.corriere.it