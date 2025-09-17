Vannacci come Kirk | Andrò a fare dibattiti nelle scuole

“Annunciamo con immenso piacere che il Generale Vannacci - parlamentare europeo del gruppo ‘Patrioti per l’Europa' - presto andrà a fare dibattiti nelle scuole e noi naturalmente lo aspettiamo presto anche a Parma. Questo perché i ragazzi hanno diritto a un’educazione che non sia prigioniera del. 🔗 Leggi su Parmatoday.it