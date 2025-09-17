Vannacci come Kirk | Andrò a fare dibattiti nelle scuole
“Annunciamo con immenso piacere che il Generale Vannacci - parlamentare europeo del gruppo ‘Patrioti per l’Europa' - presto andrà a fare dibattiti nelle scuole e noi naturalmente lo aspettiamo presto anche a Parma. Questo perché i ragazzi hanno diritto a un’educazione che non sia prigioniera del. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
Vannacci: “Reazione a omicidio Kirk mostra che violenza è sempre a sinistra”
Roberto Vannacci in collegamento con Azzate: "Fate come Kirk, entrate a scuola con la forza delle idee" #in evidenza #generale vannacci - X Vai su X
«Io la scorta me la faccio da solo» Lo hanno insultato, minacciato, dipinto appeso a testa in giù. Eppure Vannacci non arretra di un millimetro. Come Charlie Kirk, dice ciò che pensa anche quando è scomodo, e lo fa senza paura. In un’Europa che ha persino n - facebook.com Vai su Facebook
Lega in Toscana, Salvini blinda il partito. Vannacci: «Temo di fare la fine di Kirk? Gestisco il rischio, mi faccio la scorta da solo» - La presentazione delle liste del Carroccio per le elezioni regionali di ottobre: «Nessuno è stato escluso da noi». corrierefiorentino.corriere.it scrive