Vallo di Diano al via la campagna sull’affido familiare
L’Ambito Territoriale S10 ha avviato una nuova campagna di sensibilizzazione dedicata all’affidamento familiare, promossa dal Consorzio Sociale Vallo di Diano – Tanagro – Alburni. L’iniziativa si inserisce nel Progetto di Rafforzamento ai Centri Famiglia, finanziato dalla Regione Campania e. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
In questa notizia si parla di: vallo - diano
Protezione Civile: la Regione Campania finanzia il nuovo centro nel Vallo di Diano
A Camerota blitz dei militari del Reparto Carabinieri Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano
Incidente nel Vallo di Diano, fuoristrada sbanda e si ribalta: due feriti
AV, Val d'Agri e Vallo di Diano, Piero Lacorazza: Valutare fattibilità Il Capogruppo del Pd: Depositeremo un’interrogazione all’assessore regionale Pepe sulle intenzioni del governo riguardo al collegamento Alta Velocità Polla-Tito-Potenza e sulla valorizzazio - facebook.com Vai su Facebook
Affido familiare, al via la campagna di sensibilizzazione dell'Ambito S10; Vallo di Diano, al via la campagna sull’affido familiare; Confesercenti Vallo di Diano: al via gli incentivi regionali per le assunzioni, contributi fino a 15.000 euro per le imprese.
Sala Consilina,campagna di sensibilizzazione su affido familiare - Al via nell'Ambito Territoriale S10 la nuova campagna di sensibilizzazione sull'affido familiare, promossa dal Consorzio Sociale Vallo di Diano, Tanagro e Alburni nell'ambito del Progetto di Rafforzam ... Segnala ansa.it
Affido familiare, al via la campagna di sensibilizzazione dell'Ambito S10 - L’Ambito Territoriale S10, attraverso il Consorzio Sociale Vallo di Diano – Tanagro – Alburni, avvia una nuova iniziativa dedicata alla promozione dell’affidamento familiare, uno strumento ... Si legge su msn.com