È ufficiale: la collab tra Valentino Garavani e Vans non è più solo un teaser da passerella. Presentata a marzo durante lo show parigino Le Méta-Théâtre Des Intimités, la capsule è finalmente arrivata negli store e online, pronta a trasformare il nostro in un moodboard di authentic energy. Valentino Garavani x Vans: quando Alessandro Michele incontra la suola waffle. L’idea è semplice ma potentissima: prendere un’icona senza tempo come la Vans Authentic (nata nel 1966 e mai uscita dal radar coolness) e farla entrare in dialogo con l’universo visionario di Alessandro Michele. Il risultato? Una sneaker che resta fedele al suo DNA low-top in tela con suola waffle, ma che viene remixata in sei varianti pensate per uomo e donna. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Valentino Garavani x Vans: il cult anni ‘60 incontra il fashion più teatrale