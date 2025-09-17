Valditara conferma il divieto | Cellulari in classe rappresentano una minaccia per socializzazione e apprendimento Tornare a giocare a palla con carta e nastro adesivo nei corridoi
Il Ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ribadisce con fermezza la propria posizione sul divieto totale degli smartphone nelle scuole secondarie di secondo grado, respingendo ogni possibilità di ripensamento nonostante le crescenti proteste studentesche. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
In questa notizia si parla di: valditara - conferma
Valditara conferma: “Assicurazione sanitaria obbligatoria per docenti e ATA dal 2026”
Invalsi, il ministro Valditara conferma Roberto Ricci alla presidenza dell’ente: mandato fino al 2029
Il Ministro conferma la linea dura: lo smartphone in classe deve restare spento, per “difendere la salute dei nostri ragazzi e anche la qualità degli apprendimenti”. Ma non mancano le voci contrarie... ? https://tuttoscuola.com/smartphone-a-scuola-valditara-t - X Vai su X
#Scuola: il ministro Giuseppe Valditara conferma la linea rigorosa sull’uso degli smartphone in classe. Dopo il divieto per elementari e medie, si guarda ora alle #superiori con il consenso di docenti, famiglie e studenti: - facebook.com Vai su Facebook
Smartphone a scuola, Valditara tira dritto: ‘Divieto necessario per salute e apprendimento’; Cellulari in classe, in arrivo la petizione: “Abroghiamo il divieto di Valditara”; Niente cellulari a scuola: È educare, non punire.
Valditara, 'non torno indietro sul divieto cellulari in classe' - "Una scelta presa non certo per motivi demagogici, ma per difendere la salute dei nostri ragazzi e anche qualità degli apprendimenti. Riporta ansa.it
Valditara difende il divieto dei cellulari in classe: “Salute e concentrazione vengono prima di tutto” - Il ministro valditara conferma il divieto dei cellulari a scuola per tutelare salute e concentrazione degli studenti, sostenuto dall’80% degli italiani e allineato a studi ed esperienze internazionali ... gaeta.it scrive