Valditara conferma il divieto | Cellulari in classe rappresentano una minaccia per socializzazione e apprendimento Tornare a giocare a palla con carta e nastro adesivo nei corridoi

Il Ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ribadisce con fermezza la propria posizione sul divieto totale degli smartphone nelle scuole secondarie di secondo grado, respingendo ogni possibilità di ripensamento nonostante le crescenti proteste studentesche.

valditara conferma divieto cellulariValditara, 'non torno indietro sul divieto cellulari in classe' - "Una scelta presa non certo per motivi demagogici, ma per difendere la salute dei nostri ragazzi e anche qualità degli apprendimenti. Riporta ansa.it

