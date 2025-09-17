Val d' Arzino nuova stretta sugli incivili | vietato l' accesso alle auto
Con la fine dell'estate arrivano già delle novità per la stagione calda del 2026. In Val d'Arzino sarà vietato l'accesso ai veicoli a motori in via Pert, una delle località più frequentate da chi vuole andare a fare il bagno nel torrente. Negli ultimi anni la situazione in zona è diventata. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it
In questa notizia si parla di: arzino - nuova
Non è Carnia ma... Il Castello del Conte Ceconi a Pielungo, frazione di Vito d'Asio in Val d'Arzino. Giacomo Ceconi, nato a Pielungo nel 1833, da giovane emigra in cerca di fortuna. Diventò costruttore di ferrovie, realizzando il viadotto di Borovnica (oggi Slove - facebook.com Vai su Facebook
Val d'Arzino, nuova stretta sugli incivili: vietato l'accesso alle auto; Pro loco in festa a Villa Manin nei week end del 17-18 e 23-24-25 maggio; Un nuovo sentiero alla scoperta della meravigliosa Val d'Arzino, attraverso cinque Comuni.
Diocesi: Siena, l’ex Seminario di Colle di Val d’Elsa affidato ai Ricostruttori nella preghiera. Diventerà centro di spiritualità e nuova evangelizzazione - Infatti, dall’11 giugno scorso la struttura è stata affidata ai “Ricostruttori nella preghiera al ... Lo riporta agensir.it