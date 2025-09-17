vai a combattere deliri luttwak di battista scontro in tv

Un nuovo, rovente confronto è andato in scena nello studio di “DiMartedì” su La7. Da un lato Alessandro Di Battista, dall'altro Edward?Luttwak, politologo di fama internazionale. Tema, serio, al centro del dibattito: Gaza, le responsabilità dei governi, il confine tra informazione, propaganda e diritto internazionale. Ma non sono mancate anche frasi taglienti, accuse dirette e un livello di scontro personale che ha superato il dibattito politico per diventare quasi sfida etica. Nel corso della puntata, oltre alle affermazioni forti – come quella di Luttwak secondo cui “bambini e neonati palestinesi hanno lanciato razzi”, prontamente contestata da Di Battista con un “ma vergognati!” – sono emerse anche dichiarazioni che hanno immediatamente sollevato polemiche. 🔗 Leggi su Iltempo.it

