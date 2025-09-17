Vaciago sentenzia su Di Gregorio: tutte le dichiarazioni del giornalista sul momento del portiere della Juve. Il dibattito sulla porta della Juventus continua a tenere banco tra gli addetti ai lavori, soprattutto dopo la serata ricca di gol e colpi di scena contro il Borussia Dortmund. A intervenire sulla questione è stato il giornalista Guido Vaciago, che ha offerto la sua visione durante la trasmissione “A Tutti Convocati”, svelando un retroscena sul perché il club abbia voluto ingaggiare un nuovo portiere nonostante la presenza di Szczesny. Le sue parole suggeriscono una riflessione profonda che va oltre il singolo episodio del match europeo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Vaciago sentenzia su Di Gregorio: «La Juve aveva Szeczesny e ha preso un altro portiere quando aveva altre esigenze. Non mi sento di dire che c'è un problema ma…»