Vacheron Constantin compie 270 anni e si prende il Louvre
Quando dici invecchiare con stile, pensa a Vacheron Constantin. La maison di Ginevra spegne 270 candeline e invece di fermarsi al brindisi, decide di alzare l’asticella con un progetto che sfida i confini dell’orologeria. Sette anni di sviluppo, migliaia di componenti e la volontà di trasformare il tempo in spettacolo: così nasce La Quête du Temps, un orologio astronomico che unisce arti decorative, complicazioni meccaniche e l’inedita presenza di un automa. Al Louvre come una star. LQdTSavoir-FaireDesign2.tif. A2P Fino al 12 novembre, La Quête du Temps sarà esposta al Louvre nella mostra Mécaniques d’Art, accanto a pezzi storici come la pendola Création du Monde del 1754, restaurata con il sostegno della maison, o un orologio da carrozza inciso con lo stemma del cardinale Richelieu. 🔗 Leggi su Gqitalia.it
vacheron - constantin
Il nuovo Vacheron Constantin è riuscito a inserire un calendario perpetuo in uno spazio pari a quello tra due carte di credito
L’Overseas Perpetual Calendar Ultra-Thin di Vacheron Constantin: l’Eccellenza dell’Alta Orologeria in 8,1mm.
Overseas Calendario Perpetuo di Vacheron Constatin: meccanica autentica vestita con stile - Una coppia di nuove animazioni ad alta complicazione per l'Overseas Calendario Perpetuo di Vacheron Constantin. Scrive msn.com