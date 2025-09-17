Quando dici invecchiare con stile, pensa a Vacheron Constantin. La maison di Ginevra spegne 270 candeline e invece di fermarsi al brindisi, decide di alzare l’asticella con un progetto che sfida i confini dell’orologeria. Sette anni di sviluppo, migliaia di componenti e la volontà di trasformare il tempo in spettacolo: così nasce La Quête du Temps, un orologio astronomico che unisce arti decorative, complicazioni meccaniche e l’inedita presenza di un automa. Al Louvre come una star. LQdTSavoir-FaireDesign2.tif. A2P Fino al 12 novembre, La Quête du Temps sarà esposta al Louvre nella mostra Mécaniques d’Art, accanto a pezzi storici come la pendola Création du Monde del 1754, restaurata con il sostegno della maison, o un orologio da carrozza inciso con lo stemma del cardinale Richelieu. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Vacheron Constantin compie 270 anni e si prende il Louvre