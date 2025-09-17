Vaccini falsi per avere il Green pass tre professionisti faentini a processo | Ausl si costituisce parte civile

In 75 sono comparsi davanti al giudice del Tribunale di Rimini, Raffaella Ceccarelli, tutti accusati a vario titolo di corruzione e falso ideologico in atto pubblico per aver fornito false certificazioni per ottenere il Green pass durante la pandemia di Covid. Fra loro ci sono anche tre. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

