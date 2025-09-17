Va al concerto trap e sfila 19 collane d’oro

Tutt’altro che interessato alla musica di Sfera Ebbasta e Shiva: era andato al concerto per un altro motivo. In poche ore ha sfilato e strappato 19 collane in oro ad altrettanti spettatori, ma è stato fermato dagli agenti del Commissariato di Rho-Pero. A finire nei guai un 20enne italiano denunciato in stato di libertà per furto con strappo e per ricettazione. È successo sabato scorso, gli agenti del commissariato rhodense insieme ai poliziotti della locale Squadra Mobile di Milano, nel corso del servizio predisposto in occasione del concerto dei due rapper italiani nell’area concerti di Fiera Milano Rho, in Largo delle Nazioni, hanno fermato il giovane che è stato trovato in possesso di 19 collane in oro di vario peso e foggia, rubate poco prima a giovani che stavano assistendo alla serata. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

