Utah in aula il caso Kirk | Robinson sotto sette accuse e rischio pena capitale
Il caso dell’uccisione di Charlie Kirk giunge a una svolta decisiva: a Tyler Robinson sono stati notificati sette capi d’accusa e la pubblica accusa preannuncia la richiesta di pena capitale. La linea dura dell’accusa La scelta di puntare alla condanna a morte arriva direttamente dal procuratore della contea dello Utah, Jeff Gray, che si è . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
Tyler Robinson ha lasciato un messaggio al suo partner e coinquilino auto implicandosi nell'omicidio di Charlie Kirk, secondo documenti depositati dall'accusa in tribunale. In conferenza stampa il procuratore distrettuale dello Utah, Jeff Gray, aveva detto che il - facebook.com Vai su Facebook
