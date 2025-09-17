Utah in aula il caso Kirk | Robinson sotto sette accuse e rischio pena capitale

Il caso dell’uccisione di Charlie Kirk giunge a una svolta decisiva: a Tyler Robinson sono stati notificati sette capi d’accusa e la pubblica accusa preannuncia la richiesta di pena capitale. La linea dura dell’accusa La scelta di puntare alla condanna a morte arriva direttamente dal procuratore della contea dello Utah, Jeff Gray, che si è . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

