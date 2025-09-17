Usuraio e narcotrafficante | confiscate una barca tre auto e una casa
FIRENZE – Operazione congiunta della Guardia di Finanza di Firenze e Reggio Calabria, insieme allo Scico e sotto il coordinamento della Direzione distrettuale antimafia reggina: è stata eseguita una confisca di secondo grado nei confronti di un narcotrafficante e usuraio calabrese ritenuto vicino alla cosca della ’drangheta dei Bellocco di Rosarno. Il provvedimento, emesso dalla Sezione misure di prevenzione della Corte d’Appello di Reggio Calabria, dispone la sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno per 4 anni e la confisca di beni per un valore stimato in 200mila euro. Tra questi figurano un’imbarcazione da pesca di 16 metri, tre autoveicoli, un fabbricato e disponibilità finanziarie. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
