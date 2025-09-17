Continua spedita la marcia di pre-campionato dell’As Medical Usmate, che ha battuto Vimercate (78-54) nella seconda amichevole. "Un ottimo test per noi - spiega coach Pasquale De Sena -, abbiamo utilizzato questa gara per fare tanti esperimenti, provando quintetti atipici e usando diverse difese. È stato un banco di prova interessante in quanto le nostre avversarie hanno dimostrato di avere un eccellente stato di forma, che ha richiesto tanta applicazione da parte nostra. Il loro gioco ci ha creato delle difficoltà e questo è un bene perché ci fornisce degli spunti per lavorare in palestra. Contro Vimercate abbiamo avuto qualche distrazione nella nostra metà campo difensiva, sbagliando i tempi degli aiuti e dimenticandoci di fare il tagliafuori. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Usmate avanti tutta, seconda vittoria in amichevole: "Siamo al 60% del potenziale, ora alziamo il livello"