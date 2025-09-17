Uscita di rose nella terza stagione di the night agent | un grande colpo per la serie netflix

Jumptheshark.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

l’assenza di rose nella terza stagione di the night agent: motivazioni e impatti. La serie originale Netflix The Night Agent si prepara a tornare con la sua terza stagione, prevista per l’inizio o metà del 2026. Questa nuova fase della narrazione subirà un’importante modifica: l’assenza di uno dei personaggi principali, Rose Larkin. La decisione ha suscitato grande discussione tra i fan e gli addetti ai lavori, poiché il personaggio interpretato da Luciane Buchanan rappresentava un elemento chiave fin dalla prima stagione. motivi dell’uscita di luciane buchanan dal cast. perché il personaggio di rose non sarà presente in season 3. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

