Usain Bolt non corre più | Se faccio le scale mi manca il fiato Faccio palestra ma non mi piace

Otto volte campione olimpico e leggenda dello sprint, Usain Bolt ha raccontato a Tokyo la sua vita dopo il ritiro: niente più corsa, allenamenti svogliati in palestra , giornate tra figli, serie tv e Lego. "Quando salgo le scale mi manca il fiato . Credo che dovrò ricominciare a correre". 🔗 Leggi su Fanpage.it

