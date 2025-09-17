Usa automobilista si schianta contro il cancello dell' FBI a Pittsburgh
Mercoledì mattina, un automobilista si è schiantato con la sua macchina contro il cancello di sicurezza dell’edificio dell’FBI a Pittsburgh poi ha preso una bandiera americana dal sedile posteriore e l’ha gettata sul cancello prima di andarsene. È accaduto intorno alle 2:40 del mattino, ha riferito l’FBI, e le autorità stanno cercando l’uomo. Non sono stati trovati esplosivi. “Si è trattato di un attacco mirato a questo edificio. Per fortuna nessuno è rimasto ferito, ma useremo ogni mezzo a nostra disposizione ai sensi della legge federale per trovare, arrestare e perseguire questo soggetto nella misura massima consentita ”, ha detto ai giornalisti Christopher Giordano, agente speciale aggiunto responsabile dell’FBI a Pittsburgh. 🔗 Leggi su Lapresse.it
