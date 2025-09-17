Urta un’auto e fugge individuato dalle telecamere | rischia fino a 1200 euro di multa
Ciserano. Pizzicato in meno di un’ora grazie ai solerti occhi elettronici che sorvegliano il territorio. Così un cittadino bresciano che giorni fa aveva urtato un’auto dandosi poi alla fuga, ora dovrà risarcire il proprietario del veicolo. Pensava forse di farla franca l’uomo che, durante una manovra in centro del paese, aveva distrattamente danneggiato una vettura posteggiata senza fermarsi né lasciare i propri dati. A tradirlo è stato il sistema di videosorveglianza comunale formato da 22 telecamere e 10 varchi elettronici: le immagini hanno permesso agli agenti della polizia locale di individuarlo in meno di un’ora e sanzionarlo. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
