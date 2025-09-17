Urinano in piazza e aggrediscono gli agenti | rischiano 10.000 euro di multa

17 set 2025

Rischiano fino a 10mila euro di multa (a testa) i tre ragazzi beccati a urinare nelle vicinanze di Piazzale Arnaldo dagli agenti della Polizia Locale di Brescia: è quanto prevede l'art.726 del Codice penale, secondo il quale "chiunque in un luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico compie. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

