La Procura di Milano ha chiuso le indagini a carico di dieci persone, tra cui tre funzionari e dirigenti del Comune e un ex presidente della Commissione paesaggio, in uno dei tanti fascicoli aperti sulla gestione urbanistica per ipotesi di abuso edilizio, lottizzazione abusiva e falso. Si tratta dell’inchiesta con al centro il progetto immobiliare “ The Nest “, “il nido”, due edifici di sei piani (più uno interrato e uno seminterrato) sorti al posto di un’autorimessa in via Fontana, vicino al palazzo di giustizia. Per la pm Giancarla Serafini le due palazzine con 39 appartamenti, peraltro già venduti, sono state realizzate in un cortile in modo non conforme alle norme e con una semplice Scia, un’autocertificazione di inizio cantiere, spacciando per ristrutturazione una nuova costruzione: un’accusa simile a quella contestata in molte altre indagini. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Urbanistica Milano, chiusa l'inchiesta sul progetto "The Nest": dieci indagati per lottizzazione abusiva e falso