Update in Chirurgia Vascolare | congresso 2025 a Battipaglia

“Update in Chirurgia Vascolare”: è questo il titolo del congresso che si terrà a Battipaglia (SA) il 19 e 20 settembre presso l’Hotel Commercio. L’evento, organizzato dalla U.O. di Chirurgia Vascolare ed Endovascolare della Casa di Cura Salus di Battipaglia, diretta dal dottor Adolfo Crinisio, si annuncia come un appuntamento di grande rilievo scientifico e formativo. L’obiettivo principale del congresso è quello di creare un momento di incontro, unione e confronto tra specialisti che quotidianamente affrontano patologie vascolari, acute o croniche, spesso estremamente complesse. La chirurgia vascolare è infatti un settore in costante evoluzione, dove tradizione e innovazione si intrecciano per offrire soluzioni sempre più efficaci ai pazienti. 🔗 Leggi su Ildenaro.it