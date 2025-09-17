Update in Chirurgia Vascolare | congresso 2025 a Battipaglia
“Update in Chirurgia Vascolare”: è questo il titolo del congresso che si terrà a Battipaglia (SA) il 19 e 20 settembre presso l’Hotel Commercio. L’evento, organizzato dalla U.O. di Chirurgia Vascolare ed Endovascolare della Casa di Cura Salus di Battipaglia, diretta dal dottor Adolfo Crinisio, si annuncia come un appuntamento di grande rilievo scientifico e formativo. L’obiettivo principale del congresso è quello di creare un momento di incontro, unione e confronto tra specialisti che quotidianamente affrontano patologie vascolari, acute o croniche, spesso estremamente complesse. La chirurgia vascolare è infatti un settore in costante evoluzione, dove tradizione e innovazione si intrecciano per offrire soluzioni sempre più efficaci ai pazienti. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
In questa notizia si parla di: update - chirurgia
Al Policlinico San Marco il ciclo di incontri ‘update in chirurgia’
Enrico Gringeri. The Piano Guys · A Sky Full of Stars. UPDATES ON ONCOLOGIC ABDOMINAL SURGERY - #rome #livertransplantation #cholangiocarcinoma #transplant #oncology #tumor @fondazionecolangiocarcinoma - facebook.com Vai su Facebook
“Update in Chirurgia Vascolare”: congresso 2025 a Battipaglia; Battipaglia, Sanità innovativa: al via il Convegno UPDATE IN CHIRURGIA VASCOLARE; Chirurgia vascolare tra innovazione e intelligenza artificiale. Congresso a Trani.
Battipaglia, Sanità innovativa: al via il Convegno “UPDATE IN CHIRURGIA VASCOLARE” - "UPDATE IN CHIRURGIA VASCOLARE" questo il titolo del Convegno che si terrà a Battipaglia (SA) il 19 e 20 Settembre presso l' Hotel ... Scrive sciscianonotizie.it
Chirurgia vascolare: a Lecce apre il nuovo reparto universitario - Aprirà i battenti il prossimo venerdì, 19 settembre, il nuovo reparto universitario di Chirurgia Vascolare, al terzo piano del Dea, presso l'Ospedale ... Segnala corrieresalentino.it